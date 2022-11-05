Белоглинская ЦРБ получила новое оборудование по нацпроекту
Систему эндоскопической визуализации с видеогастроскопом и колоноскопом закупили по нацпроекту «Здравоохранение».
Новое оборудование позволит с большим увеличением осмотреть желудок и кишечник. Это важно при диагностике онкологических заболеваний. Аппарат будут использовать для оказания экстренной и плановой помощи.
«Если раньше в месяц проводилось до 110 исследований, то на новом оборудовании количество исследований можно увеличить до 180. Данный аппарат позволит нам на более высоком уровне проводить диагностику различных заболеваний и выполнять биопсию», — сказал главный врач Белоглинской ЦРБ Игорь Сырых.
В 2022 году в 56 медорганизациях края проводят капитальные ремонты. Также их оснащают оборудованием и автомобильным транспортом. По нацпроекту «Здравоохранение» строят новые поликлиники и ФАПы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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