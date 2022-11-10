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Белоглинская ЦРБ по нацпроекту получила электрохирургическую систему

Общество
10.11.2022 11:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/beloglinskaya-tsrb-po-natsproektu-poluchila-elektrohirurgicheskuyu-sistemu
Белоглинская ЦРБ по нацпроекту получила электрохирургическую систему
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Белоглинскую районную больницу поставили новое оборудование по программе «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».

Этот аппарат облегчает проведение хирургических вмешательств. Благодаря ему время операции сокращается, как и количество шовного материала.

«Новая электрохирургическая система способна расширить возможности специалистов при удалении новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки», — сообщил главный врач Белоглинской центральной районной больницы Игорь Сырых.

ЦРБ в Белой Глине в 2022 году уже получила также по нацпроекту три новых хирургических светильника и систему эндоскопической визуализации, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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