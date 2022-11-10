Белоглинская ЦРБ по нацпроекту получила электрохирургическую систему
Общество
10.11.2022 11:12
В Белоглинскую районную больницу поставили новое оборудование по программе «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».
Этот аппарат облегчает проведение хирургических вмешательств. Благодаря ему время операции сокращается, как и количество шовного материала.
«Новая электрохирургическая система способна расширить возможности специалистов при удалении новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки», — сообщил главный врач Белоглинской центральной районной больницы Игорь Сырых.
ЦРБ в Белой Глине в 2022 году уже получила также по нацпроекту три новых хирургических светильника и систему эндоскопической визуализации, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: в горбольницу Горячего Ключа доставили новое медоборудование.
Популярные новости
- Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
- Магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на смартфонах
- В Краснодаре почти в 2 раза увеличилось число вакансий для специалистов, знающих китайский язык
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Краснодаре показали моноспектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина». Фоторепортаж
- Филолог назвал наиболее вероятное слово 2022 года в России