«Бейтар» арендовал защитника «Краснодара» Сергея Бородина
Спорт
13.01.2023 08:35
Руководители «Краснодара» и израильского «Бейтара» достигли договоренности по трансферу 23-летнего центрального защитника «быков».
Сергей Бородин проведет в аренде остаток текущего сезона. Он является воспитанником «Краснодара». За первую команду он провел 16 матчей и забил 1 гол. За вторую команду «Краснодара» он сыграл почти 80 матчей.
По условия соглашения, Бородин вернется к «быкам» в июле этого года, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».
Читайте также: «Краснодар» объявил о трансфере бразильского полузащитника «Карабаха». Представители клубов достигли соглашения о переходе 26-летнего атакующего полузащитника Кади Боржеса. После прохождения медобследования «Краснодар» подпишет с ним контракт до июня 2026 года.
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- «Бейтар» арендовал защитника «Краснодара» Сергея Бородина