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«Бейтар» арендовал защитника «Краснодара» Сергея Бородина

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/bejtar-arendoval-zashhitnika-krasnodara-sergeya-borodina
«Бейтар» арендовал защитника «Краснодара» Сергея Бородина
Фото пресс-службы ФК "Краснодар"

Руководители «Краснодара» и израильского «Бейтара» достигли договоренности по трансферу 23-летнего центрального защитника «быков».

Сергей Бородин проведет в аренде остаток текущего сезона. Он является воспитанником «Краснодара». За первую команду он провел 16 матчей и забил 1 гол. За вторую команду «Краснодара» он сыграл почти 80 матчей.

По условия соглашения, Бородин вернется к «быкам» в июле этого года, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Читайте также: «Краснодар» объявил о трансфере бразильского полузащитника «Карабаха». Представители клубов достигли соглашения о переходе 26-летнего атакующего полузащитника Кади Боржеса. После прохождения медобследования «Краснодар» подпишет с ним контракт до июня 2026 года.

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