«Бейтар» арендовал защитника «Краснодара» Сергея Бородина

Руководители «Краснодара» и израильского «Бейтара» достигли договоренности по трансферу 23-летнего центрального защитника «быков».

Сергей Бородин проведет в аренде остаток текущего сезона. Он является воспитанником «Краснодара». За первую команду он провел 16 матчей и забил 1 гол. За вторую команду «Краснодара» он сыграл почти 80 матчей.

По условия соглашения, Бородин вернется к «быкам» в июле этого года, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

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