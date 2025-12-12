Бегущая по морю косуля попала в объектив фотографа в Туапсе

Необычное явление 10 декабря в районе в районе поселка Сосновый запечатлел туапсинский фотограф дикой природы Михаил Ловиков.

На фотографиях видно, как косуля бежит по мелководью вдоль берега, хотя на первый взгляд кажется, что животное находится в более глубокой воде.

Ловиков поделился кадрами в социальных сетях. Он отметил, что это не единственный случай, когда он наблюдал подобное поведение косули. Несколько лет назад он видел кадры, где туапсинские рыбаки на лодке отгоняли косулю, которая плыла к берегу.

«В интернете можно найти новости о косулях, которые появляются на берегу моря в Крыму и Новороссийске. Интересно, почему животные ведут себя таким образом? Возможно, они пытаются избавиться от блох и паразитов?» — написал Ловиков на своей странице в соцсети.

Читайте также: «зажировка» манула из Московского зоопарка попала в словарь русского языка. Кот — главный талисман столичного зоосада, который каждую осень набирает жировой запас.

Подпишись, здесь всегда интересно.