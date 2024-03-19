Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Бегал в трусах, бросался под машины: неадекватного мужчину поймали в Армавире

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/begal-v-trusah-brosalsya-pod-mashiny-neadekvatnogo-muzhchinu-pojmali-v-armavire
Бегал в трусах, бросался под машины: неадекватного мужчину поймали в Армавире
Фото t.me/armavir

Видеозапись, на которой мужчина в одних трусах бегает по ночным улицам Армавира распространили в соцсетях 18 марта.

Очевидцы сообщали, что мужчину видели в нескольких районах города. На Ефремовском мосту он бросался под колеса машин. Позже его заметили возле гипермаркета «Лента» в компании полицейских.

В полиции Армавира сообщили, что прибывший на место наряд ППС передал мужчину врачам скорой помощи для дальнейшей госпитализации в ГБУЗ ГБ Армавира.

В настоящее время проверку проводит участковый уполномоченный полиции, сообщает пресс-служба ОМВД России по Армавиру.

Читайте также: голый и неадекватный мужчина устроил дебош в детской поликлинике Краснодара.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях