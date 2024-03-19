Бегал в трусах, бросался под машины: неадекватного мужчину поймали в Армавире

Видеозапись, на которой мужчина в одних трусах бегает по ночным улицам Армавира распространили в соцсетях 18 марта.

Очевидцы сообщали, что мужчину видели в нескольких районах города. На Ефремовском мосту он бросался под колеса машин. Позже его заметили возле гипермаркета «Лента» в компании полицейских.

В полиции Армавира сообщили, что прибывший на место наряд ППС передал мужчину врачам скорой помощи для дальнейшей госпитализации в ГБУЗ ГБ Армавира.

В настоящее время проверку проводит участковый уполномоченный полиции, сообщает пресс-служба ОМВД России по Армавиру.

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