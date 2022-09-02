Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Беби-бум или ошибка статистики? Почему в Краснодаре на 20-30% больше первоклашек, чем в среднем миллионнике

Общество
02.09.2022 14:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/bebi-bum-ili-oshibka-statistiki-pochemu-v-krasnodare-na-20-30-bolshe-pervoklashek-chem-v-srednem-millionnike
Беби-бум или ошибка статистики? Почему в Краснодаре на 20-30% больше первоклашек, чем в среднем миллионнике
Фото «Кубань 24»

Росстат подвел итоги Всероссийской переписи населения, которая проходила в 2021 году. В Краснодаре насчитали 1,2 млн жителей, хотя само население краевого центра относится к этой цифре с сомнением.

В качестве аргумента приводится слишком высокий процент школьников и молодежи на такое число жителей.

Соотношение населения городов-миллионников (по переписи) и количества первоклассников в них:

Ростов-на-Дону — 1,142 млн население, 15 тыс. первоклашек;

Красноярск — 1,188 млн население, 16 тыс. первоклашек;

Пермь — 1,034 млн население, 16 тыс. первоклашек;

Казань — 1,3 млн население, 20,7 тыс. первоклашек;

Новосибирск — 1,633 млн население, 23 тыс. первоклашек;

Краснодар — 1,2 млн население, 23 тыс. первоклашек.

Таким образом, получается, что у Краснодара — население как в Ростове-на-Дону, а первоклассников — как в Новосибирске. То есть в Краснодаре первоклассников в среднем на 20-30% больше, чем в среднем городе-миллионнике. То ли Краснодар — уникальный город по рождаемости и составу населения, то ли просто его не всего посчитали, удивляются жители.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», удивила такая статистика и экс-мэра Краснодара Евгения Первышова.

«Почти 400 тыс. человек — дети и молодежь. Если опираться на сведения переписи, то получится, что к этой категории относится каждый третий житель. Прямо идеальная демография была бы», — отметил бывший градоначальник.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Новороссийске во время драки на набережной зарезали мужчину
В Новороссийске во время драки на набережной зарезали мужчину
В ночь на 1 сентября в центре Краснодара произошла массовая драка
В ночь на 1 сентября в центре Краснодара произошла массовая драка
Кондратьев: в 2022 году на Кубани День знаний отмечают 760 тыс. школьников
Кондратьев: в 2022 году на Кубани День знаний отмечают 760 тыс. школьников
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
В Геленджике отдыхающие заметили непонятное пятно в морской воде
В Геленджике отдыхающие заметили непонятное пятно в морской воде
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Почти 3,6 млн человек отдохнули в Сочи в период высокого курортного сезона
  2. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
  3. Темрюкский район: 9 поводов для отдыха на Таманском полуострове Краснодарского края
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Центробанке рассказали, что валютные счета россиян стали «де-факто рублевыми»
  6. СМИ: таксопарки «Яндекса» через год могут столкнуться с дефицитом автомобилей
Прямой эфир
Мы в соцсетях