Беби-бум или ошибка статистики? Почему в Краснодаре на 20-30% больше первоклашек, чем в среднем миллионнике

Фото «Кубань 24»

Росстат подвел итоги Всероссийской переписи населения, которая проходила в 2021 году. В Краснодаре насчитали 1,2 млн жителей, хотя само население краевого центра относится к этой цифре с сомнением.

В качестве аргумента приводится слишком высокий процент школьников и молодежи на такое число жителей.

Соотношение населения городов-миллионников (по переписи) и количества первоклассников в них:

Ростов-на-Дону — 1,142 млн население, 15 тыс. первоклашек;

Красноярск — 1,188 млн население, 16 тыс. первоклашек;

Пермь — 1,034 млн население, 16 тыс. первоклашек;

Казань — 1,3 млн население, 20,7 тыс. первоклашек;

Новосибирск — 1,633 млн население, 23 тыс. первоклашек;

Краснодар — 1,2 млн население, 23 тыс. первоклашек.

Таким образом, получается, что у Краснодара — население как в Ростове-на-Дону, а первоклассников — как в Новосибирске. То есть в Краснодаре первоклассников в среднем на 20-30% больше, чем в среднем городе-миллионнике. То ли Краснодар — уникальный город по рождаемости и составу населения, то ли просто его не всего посчитали, удивляются жители.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», удивила такая статистика и экс-мэра Краснодара Евгения Первышова.

«Почти 400 тыс. человек — дети и молодежь. Если опираться на сведения переписи, то получится, что к этой категории относится каждый третий житель. Прямо идеальная демография была бы», — отметил бывший градоначальник.