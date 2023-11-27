База ФК «Сочи» пострадала из-за сильного ветра

Футбольный клуб «Сочи» проводит домашние матчи на стадионе «Фишт».

По словам руководителя стадиона «Фишт» Вениамина Богомолова, спортивный объект не пострадал от шторма и подтопления. При этом из-за непогоды была повреждена база футбольного клуба «Сочи».

По словам источника, знакомого с ситуацией, ветер повредил на базе заградительные сетки и столбы у тренировочных полей, а также опрокинул операторские вышки. Сумма ущерба не уточняется, пострадавших нет, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильный шторм обрушился на Имеретинский курорт с 26 ноября. Волны переливались через ограждение на набережной, подтапливая территорию. В Сириусе всю ночь и утром 27 ноября откачивают воду с подтопленных территорий и убирают упавшие деревья на улицах и в парках. Эти работы продолжатся минимум до конца дня.