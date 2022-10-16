Батутисты из Краснодара завоевали 16 медалей на первенстве России

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Соревнования прошли в Ярославле. В личном первенстве состязались спортсмены в четырех возрастных категориях от 9 до 16 лет. Краснодарский край представлял 61 батутист.

Всего в первенстве России участвовали 560 сильнейших спортсменов из 35 регионов.

«Кубанская школа батута в очередной раз подтвердила свой высокий класс во всех видах программы. Поздравляю спортсменов и тренеров с новыми достижениями», — сказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

Спортсмены соревновались в индивидуальных и синхронных прыжках, акробатический дорожке и двойном минитрампе. По итогам соревнований кубанские батутисты получили 16 медалей. Среди них две золотые, пять серебряных и девять бронзовых.

Все медали завоевали спортсмены из Краснодара. В состав команды входили победители и призеры первенства мира и первенства Европы 2021 года Мария Кутлакаева, Виталий Чивяга, Юрий Шакула, Александра Лямина. Больше всего наград получила Мария Кутлакаева. На ее счету которой золото и серебро первенства.

В настоящее время в крае батутным спортом занимаются более 2,3 тыс. человек. Этот вид спорта активно развивается в 15 муниципалитетах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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