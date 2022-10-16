Батутисты из Краснодара завоевали 16 медалей на первенстве России
Соревнования прошли в Ярославле. В личном первенстве состязались спортсмены в четырех возрастных категориях от 9 до 16 лет. Краснодарский край представлял 61 батутист.
Всего в первенстве России участвовали 560 сильнейших спортсменов из 35 регионов.
«Кубанская школа батута в очередной раз подтвердила свой высокий класс во всех видах программы. Поздравляю спортсменов и тренеров с новыми достижениями», — сказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.
Спортсмены соревновались в индивидуальных и синхронных прыжках, акробатический дорожке и двойном минитрампе. По итогам соревнований кубанские батутисты получили 16 медалей. Среди них две золотые, пять серебряных и девять бронзовых.
Все медали завоевали спортсмены из Краснодара. В состав команды входили победители и призеры первенства мира и первенства Европы 2021 года Мария Кутлакаева, Виталий Чивяга, Юрий Шакула, Александра Лямина. Больше всего наград получила Мария Кутлакаева. На ее счету которой золото и серебро первенства.
В настоящее время в крае батутным спортом занимаются более 2,3 тыс. человек. Этот вид спорта активно развивается в 15 муниципалитетах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: в Кропоткине прошло первенство Краснодарского края по баскетболу среди девушек.
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России
- Паромы на Керченской переправе будут работать после восстановления Крымского моста
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- В Новороссийске спасатели больше двух часов бормашиной спиливали гайку с пальца 5-летней девочки
- В краснодарском Молодежном театре показали «Дежурные влюбленности. Осень». Фоторепортаж
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины