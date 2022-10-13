В Кропоткине прошло первенство Краснодарского края по баскетболу среди девушек

Видео канала «Кубань 24»

В соревнованиях участвовали спортсменки 2010 года рождения. Всего за победу сражались 14 команд.

Для некоторых это был первый в жизни турнир, и каждый заброшенный мяч сопровождался неподдельными эмоциями. Другие — уже опытные участники, как, например, спортсменки из Усть-Лабинского района. Девушки играют давно и в этот раз вновь показали свое мастерство на площадке, защитив чемпионский титул, который завоевали год назад.

«Девочки проявили характер и показали прекрасную игру. Конечно, надо еще провести много работы, чтобы поднять уровень, чтобы мы на всероссийских играх выступали более достойно, чем в последние годы. Есть, конечно, игроки, которые и наполовину не показали то, что они могут. Но это все, наверное, возрастное. Все же младший возраст. Будем работать», — сказал тренер команды Усть-Лабинского района Магамет Пчехачеков.

Капитан команды-победителя Варвара Скорикова точно выложилась на все 100% и показала, на что способна. За это она получила заслуженную награду.

«Я получила грамоту «Лучший игрок», потому что старалась. Все эти соревнования были трудными. Но я держалась, сколько могла. Были сильные игроки, но нужно было держаться. Я старалась, и все в нашей команде — молодцы», — поделилась победитель турнира Варвара Скорикова.

Второе место на первенстве Краснодарского края заняла сборная Ейского района. Бронзовые медали забрали баскетболистки из Славянского района. Однако без подарков никто не остался. Все участники турнира получили ценные призы от баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань».