Бастрыкину доложат о законности строительства завода утилизации мусора на Кубани

В соцсетях выявили обращения жителей станицы Варениковской Крымского района к главе СК России Александру Бастрыкину.

В своем обращении к главе СКР жители станицы выразили недовольство планами построить завод по переработке и утилизации твердых бытовых отходов на уникальной природной территории.

По данному факту следственные органы СК России по Краснодарскому краю проводят процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ходе проверки и по факту нарушения прав жителей, сообщает пресс-служба СК России в Telegram.

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