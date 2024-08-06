Бастрыкину доложат о расследовании дела о нарушении прав дольщиков в Геленджике

Дольщики из Геленджика сообщили в Информационный центр СК России в соцсети «ВКонтакте» о том, что не согласны с ходом расследования дела о мошенничестве в отношении недобросовестного застройщика.

В 2011 году дольщики купили квартиры в строящемся многоквартирном доме в Геленджике. Однако вскоре объект признали самостроем и снесли. В результате дольщики, среди которых есть пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи лишились единственного жилья. Людям до сих пор не выплатили компенсации.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поставил эту ситуацию под контроль в центральном аппарате ведомства. В краевом СКР расследуют уголовное дело в отношении застройщика. Также в региональном следственном управлении провели проверку по сообщению о неправомерных действиях сотрудников мэрии Геленджика, по итогам которой в возбуждении уголовного дела отказали.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о результатах проверки и причинах, послуживших основаниями принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела, а также о ходе и результатах расследования уголовного дела, сообщает Информационный центр СК России в Telegram.

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