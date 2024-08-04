Бастрыкин взял под контроль проверку факта нарушения прав дольщиков в Краснодаре

Жительница Краснодара сообщила в Информационный центр СК России о нарушении прав дольщиков ЖСК «Сити-3».

По словам женщины, в 2018 году она заключили договор о покупке квартиры в строящемся доме. Ввод в эксплуатацию дома постоянно переносят. В 2021 году суд передал участок под домом в собственность ЖСК «Сити-2», однако во включении пострадавших дольщиков в реестр кредиторов отказано. Купившие квартиры люди до сих пор джут жилье или компенсационные выплаты. Неоднократные обращения в различные инстанции результатов не принесли.

Эту ситуации освещали в СМИ. Ранее руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ситуацию с деятельностью ЖСК «Сити-2» ставил под контроль ситуацию в центральном аппарате ведомства.

В СУ СК России по Краснодарскому краю начали проводить доследственную проверку. Кроме того, в региональном следственном управлении расследовали уголовное дело, которое из-за истечения сроков давности было прекращено судом.

Александр Бастрыкин ход процессуальной проверки поставил под контроль в центральном аппарате ведомства. Глава СКР также поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении, сообщает Информационный центр СК России в Telegram.

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