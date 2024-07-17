Глава СК поручил возбудить дело о земле для многодетной семьи в Новороссийске

К председателю СК России Александру Бастрыкину обратилась многодетная мать из Новороссийска.

Она рассказала, что ее семья с тремя детьми с 2020 года стоит в очереди на положенный по закону земельный участок.

Женщина опасается, что семья не получит землю, даже когда ее младший трехлетний ребенок станет совершеннолетним, а право на получение участка уже будет утрачено.

В краевом ведомстве проводится процессуальная проверка, глава СК России поручил руководителю СКР по краю Андрею Маслову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Исполнение поручения находится под контролем в центральном аппарате ведомства, сообщает Информационный центр СК России.

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