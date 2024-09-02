Бастрыкину доложат о проверке по факту нарушения прав жителей СНТ в Краснодаре
Происшествия
02.09.2024 11:04
В эфире федерального канала вышел сюжет, в котором жители садоводческого некоммерческого товарищества «Транспортник» в Краснодаре пожаловались на председателя СНТ.
По словам местных жителей, председатель садового товарищества не информирует людей о деятельности СНТ, оскорбляет их и незаконно требует с владельцев участков, где уже проведено электричество, деньги за подключение к сетям.
В СУ СК России по Краснодарскому краю по данному факту начали проводить доследственную проверку. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по информации о нарушении прав жильцов СНТ и об установленных обстоятельствах, сообщает пресс-служба СК России в Telegram.
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