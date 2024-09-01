Бастрыкин взял под контроль проверку о строительстве кладбища в Новороссийске

Глава СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на видеообращение в соцсетях.

Жители Новороссийска выступили против строительства кладбища на улице Герцена, сточные воды от которого могут попадать в водозаборную систему, которую граждане используют в качестве питьевой воды и для бытовых нужд.

В СУ СК РФ по Краснодарскому краю организовали процессуальную проверку. Бастрыкин поручил руководителю краевого ведомства Андрею Маслову предоставить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении, сообщает Информационный центр СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новый объект планируют открыть рядом с бывшим военным госпиталем на улице Герцена. Жители улицы Видова возмущены таким соседством — по их словам, кладбище будет располагаться всего в 400 метрах от домов, школ и детских садов.

Кроме того, отводимый под кладбище участок должен иметь уклон в противоположную от населенных пунктов сторону по требованиям СанПиН. Новое же кладбище планируют расположить на склоне горы — при сильных дождях стоки с кладбища будут стекать в сторону жилых домов на улицах Камской, Рассветной и Тобольской. Местные жители также обеспокоены, что загрязненная вода от кладбища может попасть в их дома, и подчеркивают важность сохранения леса для здоровья и отдыха.