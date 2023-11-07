Бастрыкину доложат о половых преступлениях против детей на Кубани

Родители одного из пострадавших детей обеспокоились расследованием обстоятельств преступления и записали видеообращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

На опубликованном в соцсетях видео, супружеская пара утверждает, что в деле о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних в Краснодарском крае есть еще несколько потерпевших.

Бастрыкин отреагировал на это видеообращение и затребовал доклад у руководителя СКР по Краснодарскому краю Андрея Маслова о ходе проведения проверки и установленных обстоятельствах, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

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