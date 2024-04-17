Бастрыкину доложат о попытке лишить ученых земельных участков под Краснодаром

Ранее работники Краснодарского научного центра по зоотехнике и ветеринарии записали видеообращение к председателю СК РФ Александру Бастрыкину, в котором рассказали, что Росимущество намерено лишить их земельных участков в поселке Зеленопольском.

По словам кубанских ученых, землю на территории СНТ «Рассвет» они получили много лет назад с разрешения Россельхозакадемии. Представители Росимущества пытаются оспорить право собственности на эти земельные участки через суд.

По данному факту в краевом СКР проводят доследственную проверку. Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Андрею Маслову доложить о ходе ее проведения. Результаты проверки по обращению ученых, живущих в Зеленопольском, поставили на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает Информационный центр СК России.

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