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Бастрыкин затребовал доклад по делу об истязании ребенка в лечебнице Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bastrykin-zatreboval-doklad-po-delu-ob-istyazanii-rebenka-v-lechebnitse-kubani
Бастрыкин затребовал доклад по делу об истязании ребенка в лечебнице Кубани
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту истязания 13-летней девочки в лечебном учреждении Выселковского района и халатности должностных лиц.

По данным следствия, три недели в мае-июне ребенок-инвалид находился в специализированном лечебном учреждении, где ей нанесли множественные телесные повреждения.

Раны обнаружили родители, когда приехали навестить дочь. Девочку сразу забрали домой, но кроме болячек и истощения мать заметила значительные изменения в поведении ребенка.

«Она всегда подходила, целовала, обнимала всех, а сейчас боится прикосновений, даже ложки боится. Ночью подрывается и плачет», — цитирует мать девочки «КП»-Кубань.

В деле уже разбираются следователи, ребенок находится дома с родителями.

Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования этого уголовного дела, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», следствие изучает причины и условия, способствовавшие совершению преступлений против несовершеннолетней.

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