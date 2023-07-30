Бастрыкин затребовал доклад о расследовании нападения на сотрудников ДПС в Краснодаре

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин 30 июля поручил главе краевого следкома Андрею Маслову доложить о ходе расследования уголовного дела о применении насилия в отношении представителей власти.

В настоящее время задержан только один из участников конфликта возле временного поста полиции на улице Тургенева в городе Краснодаре. Местонахождение остальных устанавливается. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре пятеро нарушителей напали на сотрудников ДПС при исполнении. Это произошло 29 июля поздно ночью, около 00:30. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно четыре нарушителя и три сотрудника МВД.

По данным краевого следственного управления, возле поста полиции остановились «жигули». Машина мешала проезду других автомобилей, поэтому сотрудники ДПС подошли для проверки. В ответ на вопросы патрульных водитель и четверо его пассажиров оказали им неповиновение и начали применять физическую силу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ.