Бастрыкин заинтересовался обвалившимся потолком в сельской школе под Анапой

Инцидент произошел утром 10 сентября во время урока в школе № 9 поселка Виноградного. Обвалились плиты навесного потолка, дети не пострадали.

Потолок быстро привели в порядок, заодно проверив другие помещения школы.

После того, как информация о происшествии появилась в соцсетях и СМИ, в следственном отделе по Анапе СКР по краю начали проводить доследственную проверку по факту оказания услуг не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе краевого управления Маслову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пластиковые потолочные плитки обвалились в самом центре кабинета. Родители учеников рассказали, что ремонт делали в прошлом году, и попросили провести правоохранительные органы соответствующую проверку.