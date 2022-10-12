Бастрыкин взял под контроль расследование дела о загрызенной девочке в Сочи

Александр Бастрыкин. Фото пресс-службы президента РФ

Трагедия произошла 10 октября в одном из частных домов Лазаревского района. Возбудили уголовное дело.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад об обстоятельствах произошедшего. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, 4-летняя девочка с матерью и ее сожителем приехали на отдых в Лазаревский район из Краснодара. Они остановились в доме мужчины в поселке Совет-Квадже на улице Дунайской. В день трагедии мать девочки с сожителем вышли в магазин, а девочку оставили одну на втором этаже дома, никому об этом не сообщив.

Мать мужчины запустила домой трех собак бойцовской породы. Женщина думала, что в доме никого нет. Собаки загрызли ребенка в доме, причинив раны головы, лица и шеи. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи попытались реанимировать ребенка, но безуспешно. Медики констатировали смерть девочки.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», уголовное дело из-за гибели девочки в Сочи возбудили на 43-летнего владельца питбультерьеров.