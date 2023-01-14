Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Бастрыкин взял под контроль дело об убитой током двухлетней девочке в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bastrykin-vzyal-pod-kontrol-delo-ob-ubitoj-tokom-dvuhletnej-devochke-v-krasnodare
Бастрыкин взял под контроль дело об убитой током двухлетней девочке в Краснодаре
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Республике Адыгея

Трагедия случилась в июне 2022 года в многоэтажке на улице Трамвайной. Двухлетняя девочка в подъезде открыла электрический щит и схватилась за провода, в результате удара током ребенок скончался в больнице.

Мать погибшей девочки не согласна с ходом расследования и обвиняет организацию, обслуживающую многоквартирный дом. В связи с этим она обратилась в центральный аппарат СК. Женщина рассказала, что пока она закрывала дверь квартиры, ребенок самостоятельно спустился по лестнице на первый этаж в подъезд. Там девочка увидела незакрытый щиток и схватилась за провода.

Мать требует проверки в связи с тем, что щиток не был заперт, а также на нем не было обозначений об опасности, сообщает информационный центр СК России.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого ведомства Андрею Маслову представить подробный доклад об установленных обстоятельствах по этому делу, возбужденному по статье о причинении смерти по неосторожности.

Читайте также: СК проводит проверку по факту гибели подростка, провалившегося под лед в Динском районе.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Единственная дочь Элвиса Пресли умерла в 54 года
Единственная дочь Элвиса Пресли умерла в 54 года
СК опубликовал видео с места смертельного ДТП с автобусом и КамАЗом в Армавире
СК опубликовал видео с места смертельного ДТП с автобусом и КамАЗом в Армавире
Число погибших в массовой аварии в Славянске-на-Кубани увеличилось до двух
Число погибших в массовой аварии в Славянске-на-Кубани увеличилось до двух
Жители Краснодара смогут увидеть новую часть «Аватара» в кинотеатрах с 19 января
Жители Краснодара смогут увидеть новую часть «Аватара» в кинотеатрах с 19 января
В Геленджике переименуют улицу Луначарского
В Геленджике переименуют улицу Луначарского
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
  2. В Геленджике переименуют улицу Луначарского
  3. Весной под Новороссийском откроется новое кладбище
  4. На Кубани 300 кг вяленой рыбы «уплыло» из рук бизнесмена из-за отсутствия документов
  5. Жители Краснодара смогут увидеть новую часть «Аватара» в кинотеатрах с 19 января
  6. Услышал зов о помощи: самбист Гильманов рассказал подробности спасения собаки в Новороссийске
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях