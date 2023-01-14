Бастрыкин взял под контроль дело об убитой током двухлетней девочке в Краснодаре

Трагедия случилась в июне 2022 года в многоэтажке на улице Трамвайной. Двухлетняя девочка в подъезде открыла электрический щит и схватилась за провода, в результате удара током ребенок скончался в больнице.

Мать погибшей девочки не согласна с ходом расследования и обвиняет организацию, обслуживающую многоквартирный дом. В связи с этим она обратилась в центральный аппарат СК. Женщина рассказала, что пока она закрывала дверь квартиры, ребенок самостоятельно спустился по лестнице на первый этаж в подъезд. Там девочка увидела незакрытый щиток и схватилась за провода.

Мать требует проверки в связи с тем, что щиток не был заперт, а также на нем не было обозначений об опасности, сообщает информационный центр СК России.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого ведомства Андрею Маслову представить подробный доклад об установленных обстоятельствах по этому делу, возбужденному по статье о причинении смерти по неосторожности.

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