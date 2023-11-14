Бастрыкин потребовал доклад о смерти от истощения пенсионерки на Кубани

На единую многоканальную телефонную линию Информационного центра СК России обратилась жительница Краснодарского края.

По словам женщины, в феврале 2019 года ее 82-летняя сестра сломала ногу, из-за чего не могла ходить. Пенсионерка жила со своим приемным сыном и его супругой, однако те за ней должным образом не ухаживали. В августе 2019 года пенсионерка умерла от истощения. Заявительница не согласна с ходом установления обстоятельств смерти ее 82-летней сестры.

В СУ СК России по Краснодарскому краю по факту смерти пенсионерки провели проверку, по ее результатам в возбуждении уголовного дела было отказано. Это решение было отменено, проводится дополнительная проверка.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о причинах, послуживших основаниями принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела, а также о предварительных и окончательных результатах проверки.

Исполнение поручения взяли под контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает Официальный Telegram-канал связи граждан со Следственным комитетом РФ.

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