Бастрыкин поставил пятерку работе следователей СКР со СМИ в Краснодарском крае

Председатель СК России Александр Бастрыкин 7 марта провел совещание, в ходе которого обсудили вопросы взаимодействия со СМИ, а также прошло вручение почетных наград в преддверии 8 Марта.

Глава СКР подчеркнул значимость работы по мониторингу СМИ и социальных медиа. По его словам, при мониторинге СМИ в первую очередь необходимо обращать внимание на сообщения о преступлениях в отношении детей, о жилищных проблемах граждан, о недостатках в сфере лекарственного обеспечения, нарушениях прав социально незащищенных категорий населения — детей-сирот и детей-инвалидов, а также участников долевого строительства.

Бастрыкин подчеркнул важность оперативного реагирования на обращения граждан и потребовал исключить волокиту и формализм при их рассмотрении. По словам главы ведомства, большинство проблем, с которыми граждане обращаются в центральный аппарат, могут быть успешно решены на уровне региона.

Председатель СКР положительно оценил работу со СМИ следственных управлений нескольких регионов, в том числе — по Краснодарскому краю, а также по Москве, по Московской области, по Республике Крым и городу Севастополю, по Алтайскому, Камчатскому, Хабаровскому, Красноярскому краям, Тверской, Калининградской и Вологодской областям. После этого старшим помощникам руководителей отличившихся подразделений вручили ведомственные награды, сообщает пресс-служба СК России.

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