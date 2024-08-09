Бастрыкин поручил завести дело после ДТП с автобусом и грузовиком в Краснодаре

Авария с участием пассажирского автобуса маршрута № 166А и автобетоносмесителя произошла 8 августа на улице Калинина, 58/9.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за невнимательности водителя маршрутки — он отвлекся на телефон. Автобус двигался со стороны станицы Елизаветинской в Краснодар.

В результате жесткой аварии пострадали семь человек. Их госпитализировали в больницы для оказания помощи.

По факту аварии с пассажирским автобусом и бетономешалкой председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого СКР Андрею Маслову возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования. Следственные органы Краснодарского края проводят процессуальную проверку, сообщает пресс-служба СК РФ.

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