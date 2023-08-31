Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за сноса многоэтажки-самостроя в Геленджике

После сноса незаконно построенного многоквартирного дома на курорте более 400 дольщиков лишились единственного жилья.

Участники долевого строительства рассказали в аккаунте приемной Следственного комитета во «ВКонтакте», что приобрели квартиры в строящемся доме в 2011 году. Застройщик возвел многоэтажку, но суд по иску мэрии Геленджика признал дом самостроем в связи с тем, что его построили без разрешительных документов.

Через некоторое время проблемную многоэтажку снесли. Обращения дольщиков в разные инстанции результата не принесли.

На основании обращений граждан по ситуации в Геленджике председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю СКР по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить уголовное дело и предоставить доклад о ходе его расследования и восстановлении прав дольщиков, сообщает пресс-служба СК РФ.

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