Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за сноса многоэтажки-самостроя в Геленджике

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bastrykin-poruchil-vozbudit-ugolovnoe-delo-iz-za-snosa-mnogoetazhki-samostroya-v-gelendzhike
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за сноса многоэтажки-самостроя в Геленджике
Фото пресс-службы администрации Геленджика

После сноса незаконно построенного многоквартирного дома на курорте более 400 дольщиков лишились единственного жилья.

Участники долевого строительства рассказали в аккаунте приемной Следственного комитета во «ВКонтакте», что приобрели квартиры в строящемся доме в 2011 году. Застройщик возвел многоэтажку, но суд по иску мэрии Геленджика признал дом самостроем в связи с тем, что его построили без разрешительных документов.

Через некоторое время проблемную многоэтажку снесли. Обращения дольщиков в разные инстанции результата не принесли.

На основании обращений граждан по ситуации в Геленджике председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю СКР по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить уголовное дело и предоставить доклад о ходе его расследования и восстановлении прав дольщиков, сообщает пресс-служба СК РФ.

Читайте также: СК возбудит уголовное дело по факту нарушения прав дольщиков ЖК «Капитан» в Сочи. К председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкина обратились жители курорта с просьбой о помощи.

Статьи
Когда можно отказаться от биометрии: нужно ли спешить в МФЦ?
Когда можно отказаться от биометрии: нужно ли спешить в МФЦ?
Топ-7 продуктов для набора мышечной массы
Топ-7 продуктов для набора мышечной массы
Простейший рецепт пельменей плюс как готовить равиоли, маульташен и кундюмы
Простейший рецепт пельменей плюс как готовить равиоли, маульташен и кундюмы
Белые подошвы, замша и кожа: как правильно чистить обувь
Белые подошвы, замша и кожа: как правильно чистить обувь
Что ждет организм при отказе от молочных продуктов?
Что ждет организм при отказе от молочных продуктов?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях