Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нарушений при сдаче элитного ЖК в центре Краснодара

Речь идет о жилом комплексе на улице Кондратенко,6, который расположен в районе Горпарка.

Жильцы дома на Кондратенко рассказали в соцсетях, что застройщик допустил ряд нарушений при вводе в эксплуатацию двух многоквартирных домов. Из-за этого на территории ЖК регулярно затапливает подземную парковку, что приводит к появлению грибковых наслоений. Облицовочный кирпич трескается и падает на припаркованные машины и тротуар. На территории дома отсутствуют обещанные застройщиком детская площадка и парковочные места. Вместо площадки для детей построили офисное здание. Кроме того, жильцы пожаловались на неисправную работу лифтов. Все эти нарушения могут угрожать безопасности жильцов дома.

Жители элитного ЖК записали видеообращения к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и попросили его помочь разобраться в этой ситуации. Глава СК обратил внимание на эту информацию и поручил руководителю краевого СУ СК Андрею Маслову возбудить уголовное дело по факту нарушений, допущенных застройщиком при сдаче в эксплуатацию многоквартирных домов на улице Кондратенко, 6.

Следователи проверят все озвученные в видеообращении доводы предоставят Бастрыкину доклад об установленных обстоятельствах. Расследование этого уголовного дела поставят на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба СК РФ.

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