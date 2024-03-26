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Бастрыкин поручил возбудить дело о загрязнении реки Кубань в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bastrykin-poruchil-vozbudit-delo-o-zagryaznenii-reki-kuban-v-krasnodare
Бастрыкин поручил возбудить дело о загрязнении реки Кубань в Краснодаре
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

О загрязнении реки Кубань в комментариях в соцсети сообщили местные жители.

По словам очевидцев, в реку сбрасывают сточные воды, в результате чего она загрязняется. Вода в реке приобретает темный оттенок и неприятный запах. О ситуации со сбросом в реку Кубань сточных вод освещали СМИ и паблики в соцсетях.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах.

В СУ СК России по Краснодарскому краю начали проводить проверку, сообщает Информационный центр СК России в Telegram.

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