Бастрыкин поручил возбудить дело о загрязнении реки Кубань в Краснодаре

О загрязнении реки Кубань в комментариях в соцсети сообщили местные жители.

По словам очевидцев, в реку сбрасывают сточные воды, в результате чего она загрязняется. Вода в реке приобретает темный оттенок и неприятный запах. О ситуации со сбросом в реку Кубань сточных вод освещали СМИ и паблики в соцсетях.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах.

В СУ СК России по Краснодарскому краю начали проводить проверку, сообщает Информационный центр СК России в Telegram.

Читайте также: СК России проверит информацию о фальсификации доказательств полицией в Сочи.