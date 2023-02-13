Глава СК РФ поручил возбудить дело из-за расширения мусорного полигона в Новороссийске

Речь идет о территории мусорного полигона на горе Щелба в поселке Борисовка.

По данным следствия, территорию и мощности мусорного полигона на горе Щелба расширили. Свалку организовали между бассейнами двух рек, которые впадают в море. Жители Новороссийска считают, что фильтраты могут попасть в водоемы, что создаст угрозу экологической обстановке города.

В СУ СК России по Краснодарскому краю по данному факту проводили проверку. Глава СК России Александр Бастрыкин взял под контроль ход проведения и результаты проверки. Однако жители Новороссийска повторно обратились в СКР. В связи с этим глава ведомства поручил возбудить и расследовать уголовное дело, а также представить доклад об обстоятельствах, сообщает информационный центр СК России в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители села Борисовка попросили перенести мусорный полигон. Позже к Александру Бастрыкину публично обратилась жительница села. Женщина пожаловалась на расширение мусорного полигона. Она также сообщила, что письменные обращения жителей Борисовки по этому поводу в контролирующие и надзорные органы результатов не принесли.