Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Глава СК РФ поручил возбудить дело из-за расширения мусорного полигона в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bastrykin-poruchil-vozbudit-delo-iz-za-rasshireniya-musornogo-poligona-v-novorossijske
Глава СК РФ поручил возбудить дело из-за расширения мусорного полигона в Новороссийске
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Речь идет о территории мусорного полигона на горе Щелба в поселке Борисовка.

По данным следствия, территорию и мощности мусорного полигона на горе Щелба расширили. Свалку организовали между бассейнами двух рек, которые впадают в море. Жители Новороссийска считают, что фильтраты могут попасть в водоемы, что создаст угрозу экологической обстановке города.

В СУ СК России по Краснодарскому краю по данному факту проводили проверку. Глава СК России Александр Бастрыкин взял под контроль ход проведения и результаты проверки. Однако жители Новороссийска повторно обратились в СКР. В связи с этим глава ведомства поручил возбудить и расследовать уголовное дело, а также представить доклад об обстоятельствах, сообщает информационный центр СК России в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители села Борисовка попросили перенести мусорный полигон. Позже к Александру Бастрыкину публично обратилась жительница села. Женщина пожаловалась на расширение мусорного полигона. Она также сообщила, что письменные обращения жителей Борисовки по этому поводу в контролирующие и надзорные органы результатов не принесли.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Афиша мероприятий к 80-летию освобождения Краснодара. Что, где, когда?
Афиша мероприятий к 80-летию освобождения Краснодара. Что, где, когда?
Ученые: ядро Земли остановилось, но пугаться не стоит
Ученые: ядро Земли остановилось, но пугаться не стоит
В Сочи из горящего барака эвакуировали 30 человек
В Сочи из горящего барака эвакуировали 30 человек
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Землетрясение в Турции: дойдет ли до Краснодарского края и стоит ли опасаться?
Землетрясение в Турции: дойдет ли до Краснодарского края и стоит ли опасаться?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
  5. Привезти и не дать уничтожить: как краснодарские волонтеры помогают фронту
  6. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
Прямой эфир
Мы в соцсетях