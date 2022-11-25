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Председатель СК РФ поручил доложить о проверке мусорного полигона под Новороссийском

Происшествия
25.11.2022 21:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/predsedatel-sk-rf-poruchil-dolozhit-o-proverke-musornogo-poligona-pod-novorossijskom
Председатель СК РФ поручил доложить о проверке мусорного полигона под Новороссийском
Фото ewnc.org

К главе СК России Александру Бастрыкину публично обратилась жительница села Борисовка под Новороссийском. Женщина пожаловалась на расширение мусорного полигона в селе.

Она также сообщила, что письменные обращения жителей Борисовки по этому поводу в контролирующие и надзорные органы результатов не принесли.

По данному факту организовали доследственную проверку сотрудники СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Александр Бастрыкин поручил главе краевого СК Андрею Маслову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители села Борисовка попросили перенести мусорный полигон.

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