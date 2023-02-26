Бастрыкин поручил проверить информацию о девушке, пострадавшей после блефаропластики в Краснодаре

Ранее 25-летняя жительница Краснодара рассказала в соцсетях, что после пластической операции в одной из частных клиник города ее здоровью нанесли серьезный ущерб.

По словам девушки, около года назад она хотела сделать блефаропластику верхних век, чтобы немного скорректировать внешние углы век и убрать 3 мм кожи. Она уверена, что фактически пластические хирурги сделали ей агрессивную возрастную операцию с удалением мягких тканей и жировых «пакетов» в области верхних век.

После такой блефаропластики девушка не может полностью сомкнуть веки, и ее глаза сохнут. Из-за этого у нее постепенно снижается зрение. Для сохранения зрения девушка вынужденно пользоваться специальными медицинскими препаратами.

При этом завотделения пластической хирургии краснодарской клиники, где девушка делала операцию, не признала вину своих специалистов, а вместо этого предупредила ее о подаче встречного иска на 500 тыс. рублей о порче репутации, если клиентка обратится за помощью в суд.

Последние 8 месяцев пострадавшая девушка с помощью адвоката пытается через суд призвать к ответственности хирурга, который провел ей блефаропластику.

На эту информацию обратили внимание в центральном аппарате Следственного комитета РФ. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил председателю краевого СУ СК Андрею Маслов провести процессуальную проверку по информации о ненадлежащем оказании медицинской услуги девушке в частной клинике Краснодара и предоставить доклад об установленных обстоятельствах, сообщает пресс-служба СК РФ.

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