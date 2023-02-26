Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Бастрыкин поручил проверить информацию о девушке, пострадавшей после блефаропластики в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bastrykin-poruchil-proverit-informatsiyu-o-devushke-postradavshej-posle-blefaroplastiki-v-krasnodare
Бастрыкин поручил проверить информацию о девушке, пострадавшей после блефаропластики в Краснодаре
Александр Бастрыкин. Фото пресс-службы президента РФ

Ранее 25-летняя жительница Краснодара рассказала в соцсетях, что после пластической операции в одной из частных клиник города ее здоровью нанесли серьезный ущерб.

По словам девушки, около года назад она хотела сделать блефаропластику верхних век, чтобы немного скорректировать внешние углы век и убрать 3 мм кожи. Она уверена, что фактически пластические хирурги сделали ей агрессивную возрастную операцию с удалением мягких тканей и жировых «пакетов» в области верхних век.

После такой блефаропластики девушка не может полностью сомкнуть веки, и ее глаза сохнут. Из-за этого у нее постепенно снижается зрение. Для сохранения зрения девушка вынужденно пользоваться специальными медицинскими препаратами.

При этом завотделения пластической хирургии краснодарской клиники, где девушка делала операцию, не признала вину своих специалистов, а вместо этого предупредила ее о подаче встречного иска на 500 тыс. рублей о порче репутации, если клиентка обратится за помощью в суд.

Последние 8 месяцев пострадавшая девушка с помощью адвоката пытается через суд призвать к ответственности хирурга, который провел ей блефаропластику.

На эту информацию обратили внимание в центральном аппарате Следственного комитета РФ. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил председателю краевого СУ СК Андрею Маслов провести процессуальную проверку по информации о ненадлежащем оказании медицинской услуги девушке в частной клинике Краснодара и предоставить доклад об установленных обстоятельствах, сообщает пресс-служба СК РФ.

Читайте также: пострадавшая модель из Сочи рассказала, что ее мимику уже не восстановить. Модель Юлия Тарасевич пострадала после неудачной пластической операции в одной из частных клиник Краснодара в 2020 году. Ранее она завоевывала титулы «Вице Миссис Россия International 2020» и «Миссис Южный Федеральный округ».

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Из-за перепада давления в летевшем из Сочи в Красноярск самолете пострадали 5 пассажиров
Из-за перепада давления в летевшем из Сочи в Красноярск самолете пострадали 5 пассажиров
Житель Москвы без прав снес 14 метров ограждения и протаранил 4 припаркованные машины в Краснодаре
Житель Москвы без прав снес 14 метров ограждения и протаранил 4 припаркованные машины в Краснодаре
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Прощеное воскресенье: что делать нельзя, что можно и как нужно просить прощения
Прощеное воскресенье: что делать нельзя, что можно и как нужно просить прощения
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
  2. Всемирный фестиваль молодежи и студентов могут провести в Сочи
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  5. Почти 4,7 тыс. детей родились в Краснодарском крае с начала года
  6. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях