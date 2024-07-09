Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Бастрыкин поручил доложить о деле мальчика, который пострадал на картинге в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bastrykin-poruchil-dolozhit-o-dele-malchika-kotoryj-postradal-na-kartinge-v-sochi
Бастрыкин поручил доложить о деле мальчика, который пострадал на картинге в Сочи
Александр Бастрыкин. Фото пресс-службы президента РФ

В Информационный центр СК России поступило обращение о травмировании восьмилетнего ребенка во время катания на картинге в парке «Ривьера» в Сочи.

По предварительным данным, в мае сотрудники развлекательного комплекса пустили восьмилетнего мальчика одного покататься на картинге. При этом они уверили взрослых в безопасности аттракциона.

Мальчик не справился с управлением малолитражным гоночным автомобилем и врезался в ограждение. Ребенок получил травму головы, его госпитализировали. Сейчас мальчику требуется амбулаторное лечение. По мнению обратившихся, предварительный инструктаж был проведен поверхностно, защитная экипировка, ширина и конструкции трассы не соответствовали требованиям безопасности.

В СУ СК России по Краснодарскому краю начали проводить процессуальную проверку об оказании небезопасных услуг в Сочи. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, сообщает Информационный центр СК России в Telegram.

Читайте также: в суд ушло дело о дело о травмировании детей на аттракционе в Ейске.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях