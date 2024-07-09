Бастрыкин поручил доложить о деле мальчика, который пострадал на картинге в Сочи

В Информационный центр СК России поступило обращение о травмировании восьмилетнего ребенка во время катания на картинге в парке «Ривьера» в Сочи.

По предварительным данным, в мае сотрудники развлекательного комплекса пустили восьмилетнего мальчика одного покататься на картинге. При этом они уверили взрослых в безопасности аттракциона.

Мальчик не справился с управлением малолитражным гоночным автомобилем и врезался в ограждение. Ребенок получил травму головы, его госпитализировали. Сейчас мальчику требуется амбулаторное лечение. По мнению обратившихся, предварительный инструктаж был проведен поверхностно, защитная экипировка, ширина и конструкции трассы не соответствовали требованиям безопасности.

В СУ СК России по Краснодарскому краю начали проводить процессуальную проверку об оказании небезопасных услуг в Сочи. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, сообщает Информационный центр СК России в Telegram.

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