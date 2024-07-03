В суд ушло дело о дело о травмировании детей на аттракционе в Ейске

Ейский межрайонный СО СКР по краю завершил расследовать уголовное дело в отношении сотрудника парка аттракционов, которого обвиняли в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности здоровья потребителей.

По данным следствия, в обязанности мужчины входило обеспечить посадку и безопасное нахождения пассажиров на аттракционе. Днем 5 мая оператор обеспечивал посадку 12 и 13-летних детей на аттракцион. Он не зафиксировал как следует удерживающее устройство, из-за этого во время катания страховочный механизм открылся. В результате дети получили травмы.

Возбудили уголовное дело. Во время расследования обвиняемый полностью признал вину. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел 5 мая в парке культуры и отдыха имени Поддубного в Ейске. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На записи видно, как у набирающего скорость аттракциона «Лавица» срывается удерживающее устройство. По словам очевидцев, когда карусель начала работать, удерживающее устройство сломалось. Двух девочек и мальчика подбросило в воздух, а после ударило железным фиксатором. У мальчика, по предварительным данным, сломаны ребра. Девочки получили ушибы и ссадины. По словам собственника аттракциона, оператору разъяснили все меры безопасности, однако он работает первый год и сделал ошибку.

Ейский межрайонный СО СКР по краю возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе расследования уголовного дела.