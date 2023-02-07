Бастрыкин распорядился доложить о расследовании дела о ранении мальчика во время ужина на Кубани
Происшествия
07.02.2023 18:58
Председатель СК России Александр Бастрыкин 7 февраля поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о получении телесных повреждений ребенком в Краснодарском крае.
По предварительным данным, вечером 5 февраля из Новокубанска больницу Армавира доставили мальчика с непроникающим колото-резаным повреждением в области грудной клетки.
Возбудили уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью ребенка. Сейчас мальчик находится в больнице, ему оказывают необходимую помощь. Жизни ребенка ничего не угрожает, сообщает пресс-служба СК России.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ребенок получил травму во время ужина. Родители сразу же вызвали скорую помощь. Во время расследования уголовного дела следователи изучат условия жизни и воспитания детей в семье. Также будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, опеки и попечительства.
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