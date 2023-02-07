Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Бастрыкин распорядился доложить о расследовании дела о ранении мальчика во время ужина на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bastrykin-poprosil-dolozhit-o-rassledovanii-dela-o-ranenii-malchika-vo-vremya-uzhina-na-kubani
Бастрыкин распорядился доложить о расследовании дела о ранении мальчика во время ужина на Кубани
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Председатель СК России Александр Бастрыкин 7 февраля поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о получении телесных повреждений ребенком в Краснодарском крае.

По предварительным данным, вечером 5 февраля из Новокубанска больницу Армавира доставили мальчика с непроникающим колото-резаным повреждением в области грудной клетки.

Возбудили уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью ребенка. Сейчас мальчик находится в больнице, ему оказывают необходимую помощь. Жизни ребенка ничего не угрожает, сообщает пресс-служба СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ребенок получил травму во время ужина. Родители сразу же вызвали скорую помощь. Во время расследования уголовного дела следователи изучат условия жизни и воспитания детей в семье. Также будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, опеки и попечительства.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Более 280 человек погибли при сильнейших землетрясениях в Турции
Более 280 человек погибли при сильнейших землетрясениях в Турции
Досрочное освобождение криминального авторитета Шакро Молодого опровергли правоохранители Кубани
Досрочное освобождение криминального авторитета Шакро Молодого опровергли правоохранители Кубани
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Сафари-парк в Сочи: что будет с животными после разорения парка
Сафари-парк в Сочи: что будет с животными после разорения парка
На городских парковках Краснодара начали очищать номера машин от посторонних предметов
На городских парковках Краснодара начали очищать номера машин от посторонних предметов
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  2. Врачи ампутировали обе стопы фигуристу Роману Костомарову
  3. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  4. Застрявших на трассе между Геленджиком и Новороссийском водителей грузовиков обеспечили горячей пищей
  5. Краснодарский край отмечает девятилетие открытия ХХII Зимних Олимпийских игр в Сочи
  6. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
Прямой эфир
Мы в соцсетях