Бастрыкин поддержал инициативу по ограничению мест использования электросамокатов

Председатель СК России Александр Бастрыкин также призвал установить скоростной лимит для этого транспортного средства.

Глава ведомства поддержал идею запретить езду на электросамокатах по улицам городов, за исключением специально оборудованных мест. Ранее с таким предложением выступил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

В регионах России продолжают фиксировать новые происшествия, при которых граждане, передвигающиеся на электросамокатах, наезжают на пешеходов. По мнению председателя СК РФ, чтобы снизить число таких инцидентов, нужно принять дополнительные меры. Он предложил обязать компании, предоставляющие аренду самокатов, технически ограничить их максимальную скорость.

«Для этого с участием ГИБДД МВД России необходимо провести соответствующие исследования, которые позволят установить скоростной лимит, при котором у лица, управляющего самокатом, будет достаточно времени на принятие решения для остановки», — говорится в сообщении.

Также эта мера позволит избежать серьезных травм, если столкновение все-таки произойдет. Вместе с тем следует проработать меры возможной ответственности для сервисов аренды самокатов при несоблюдении данных условий, сообщает пресс-служба СК РФ в своем Telegram-канале.

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