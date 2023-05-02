Опрос: запретить сервисы аренды электросамокатов хотят почти 4 из 10 жителей Краснодара

Российский сервис по поиску работы в апреле провел опрос, чтобы выяснить, как к сервисам аренды электросамокатов относятся краснодарцы.

За запрет сервисов аренды электросамокатов проголосовали 39% краснодарцев. Среди причин краснодарцы назвали отсутствие культуры вождения, несоблюдение скоростного режима и опасность для пешеходов и водителей, которую создают пользователи электросамокатов.

При этом один из троих опрошенных, которые высказались против запрета, сказали, что не видят смысла в запрете сервиса, так как следует отрегулировать ПДД.

Чаще остальных выступали за запрет работы сервисов аренды электросамокатов (44%) респонденты в возрасте от 35 до 44 лет. Против запрета же голосовали жители Краснодара моложе 34 лет (48%), сообщает пресс-служба SuperJob.

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