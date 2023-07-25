Бастрыкин: блогеры с миллионными заработками обязаны платить налоги

Глава СК России Александр Бастрыкин в интервью заявил, что нельзя допустить, чтобы блогеры уклонялись от уплаты налогов.

При этом экономические преступления Бастрыкин назвал серьезной проблемой.

«Некоторые зарабатывают миллионы в России, при этом не отдавая ни копейки государству, что в нынешней для страны ситуации недопустимо», — сказал председатель СК.

Он пояснил, что правила четкие и простые, они для всех одни, поэтому претензии к блогерам не отличаются от претензий к любому бизнесу. Если же многие другие блогеры не извлекут уроков из примеров коллег, то также могут столкнуться с претензиями из-за неуплаты налогов, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в апреле блогершу Елену Блиновскую задержали за неуплату налогов в 918 млн рублей при попытке покинуть РФ.