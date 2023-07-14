Бархатный сезон на курортах Краснодарского края в этом году будет продолжительным

Об этом 14 июля сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, вода в Черном море прогрелась до аномальных температур к середине июля.

«В этом году температура в Черном море очень высокая. Сейчас она оставляет в Геленджике, Анапе, Сочи 25 градусов, а такая температура по климату должна быть только в первой декаде августа. Вероятность длительного бархатного сезона велика, если уже сейчас такая высокая температура», — сказал научный руководитель Гидрометцентра.

Роман Вильфанд отметил, что очень теплое море может привести к раннему началу сезона смерчей, так как чем выше температура поверхности воды, тем выше вероятность их формирования. Пока что смерчи возникают на непродолжительное время и не выходят на берег, сообщает ТАСС.

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