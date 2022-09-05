Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Бархатный сезон: каждый третий житель Краснодара планирует отпуск осенью

Общество
05.09.2022 09:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/barhatnyj-sezon-kazhdyj-tretij-zhitel-krasnodara-planiruet-otpusk-osenyu
Бархатный сезон: каждый третий житель Краснодара планирует отпуск осенью
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Согласно результатам исследования, проведенного с 3 по 19 августа среди трудоустроенных краснодарцев, каждый третий планирует пойти в отпуск этой осенью.

Провести отпуск в путешествии по России планируют 20% опрошенных. Самыми популярными направления для отдыха стали Черноморское побережье, Санкт-Петербург и Москва. Также популярны Казань, Калининградская область, города Золотого кольца, Северный Кавказ и Карелия. За границу собираются 9% опрошенных. Для осеннего отдыха они чаще всего выбирали Турцию, Египет и Грузию. Еще 5% респондентов хотят отдохнуть дома.

Не планируют идти в отпуск осенью 52% участников опроса.

Отправиться в путешествие по России чаще собираются респонденты с доходом от 50 до 80 тыс. рублей в месяц. Это 12% опрошенных. За границу собираются краснодарцы с доходом от 80 тыс. рублей. Таких среди участников опроса было 10%.

Отмечается, что в сравнении с 2020 годом, респонденты стали чаще выбирать для осеннего отпуска регионы России. В этом году путешествовать по России собираются 10%. Два года назад их было 7%, сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.

Читайте также: Геленджик вошел в топ-10 популярных направлений для больших компаний в бархатный сезон.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Под Анапой обнаружили яхту без экипажа, которую прибило к берегу заповедника
Под Анапой обнаружили яхту без экипажа, которую прибило к берегу заповедника
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
В Краснодарском крае 4 сентября выявили 1 тыс. 896 новых случаев коронавируса
В Краснодарском крае 4 сентября выявили 1 тыс. 896 новых случаев коронавируса
СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
«Время пришло, пока не выгнали»: Рамзан Кадыров опубликовал неоднозначное видео
«Время пришло, пока не выгнали»: Рамзан Кадыров опубликовал неоднозначное видео
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В парке Анапы 20 человек застряли на экстремальном аттракционе «Кондор»
  2. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
  3. Темрюкский район: 9 поводов для отдыха на Таманском полуострове Краснодарского края
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
  6. «Время пришло, пока не выгнали»: Рамзан Кадыров опубликовал неоднозначное видео
Прямой эфир
Мы в соцсетях