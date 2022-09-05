Бархатный сезон: каждый третий житель Краснодара планирует отпуск осенью
Согласно результатам исследования, проведенного с 3 по 19 августа среди трудоустроенных краснодарцев, каждый третий планирует пойти в отпуск этой осенью.
Провести отпуск в путешествии по России планируют 20% опрошенных. Самыми популярными направления для отдыха стали Черноморское побережье, Санкт-Петербург и Москва. Также популярны Казань, Калининградская область, города Золотого кольца, Северный Кавказ и Карелия. За границу собираются 9% опрошенных. Для осеннего отдыха они чаще всего выбирали Турцию, Египет и Грузию. Еще 5% респондентов хотят отдохнуть дома.
Не планируют идти в отпуск осенью 52% участников опроса.
Отправиться в путешествие по России чаще собираются респонденты с доходом от 50 до 80 тыс. рублей в месяц. Это 12% опрошенных. За границу собираются краснодарцы с доходом от 80 тыс. рублей. Таких среди участников опроса было 10%.
Отмечается, что в сравнении с 2020 годом, респонденты стали чаще выбирать для осеннего отпуска регионы России. В этом году путешествовать по России собираются 10%. Два года назад их было 7%, сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.
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