Бархатный сезон: какая сейчас температура воды в Черном море?

Аномальная жара постепенно покидает Краснодарский край. Температура воздуха на курортах возвращается к комфортным отметкам.

Самая теплая морская вода на Черноморском побережье сейчас в Сочи — +28 °С. В Геленджике и Туапсе — +27 °С, в Анапе и Новороссийске — +25 °С.

На Азовском побережье самая теплая вода в Темрюкском районе — +26 °С, в Ейске — +25 °С, в Приморско-Ахтарске — +24 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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