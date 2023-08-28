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Бархатный сезон: какая сейчас температура воды в Черном море?

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/barhatnyj-sezon-kakaya-sejchas-temperatura-vody-v-chernom-more
Бархатный сезон: какая сейчас температура воды в Черном море?
Фото Екатерины Лызловой, «Кубань 24»

Аномальная жара постепенно покидает Краснодарский край. Температура воздуха на курортах возвращается к комфортным отметкам.

Самая теплая морская вода на Черноморском побережье сейчас в Сочи — +28 °С. В Геленджике и Туапсе — +27 °С, в Анапе и Новороссийске — +25 °С.

На Азовском побережье самая теплая вода в Темрюкском районе — +26 °С, в Ейске — +25 °С, в Приморско-Ахтарске — +24 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: в Краснодарский край вернется жара до +36 °C. Погода в регионе продолжает находиться под влиянием обширной зоны повышенного атмосферного давления.

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