Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Баня и два бытовых вагончика сгорели в Геленджике

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/banya-i-dva-bytovyh-vagonchika-sgoreli-v-gelendzhike
Баня и два бытовых вагончика сгорели в Геленджике
Фото t.me/gelen_chp_official

Сообщение о возгорании на улице Просторной поступило диспетчеру Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона 26 августа 8:39.

Пожарные подразделения в 8:49 прибыли на место и установили, что горят баня и два бытовых вагончика. В 8:54 пожар локализовали на площади 80 кв. м.

В 9:30 ликвидировали открытый огонь, в 10:05 возгорание полностью потушили. Погибших и пострадавших нет.

Пожар тушили 9 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: знаменитые болотные кипарисы не пострадали во время лесного пожара под Анапой.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях