Баня и два бытовых вагончика сгорели в Геленджике

Сообщение о возгорании на улице Просторной поступило диспетчеру Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона 26 августа 8:39.

Пожарные подразделения в 8:49 прибыли на место и установили, что горят баня и два бытовых вагончика. В 8:54 пожар локализовали на площади 80 кв. м.

В 9:30 ликвидировали открытый огонь, в 10:05 возгорание полностью потушили. Погибших и пострадавших нет.

Пожар тушили 9 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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