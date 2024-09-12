Банк требовал долг в 20 тыс. рублей с погибшего на СВО жителя Темрюка

Сотрудники Темрюкского отделения банка требовали от родных погибшего в ходе спецоперации военнослужащего погасить остаток по кредиту — чуть более 19 тыс. рублей.

Мать и вдова мужчины при этом неоднократно информировали организацию, что заемщик погиб еще в августе 2022 года.

Согласно федеральному закону, в случае гибели военнослужащего при исполнении задач спецоперации, обязательства военнослужащего по кредиту прекращаются. Таким образом, договор заемщика должен был быть прекращен банком еще осенью 2022 года. Несмотря на это, банк продолжил требовать погасить задолженность родственников погибшего.

Вдова трижды направляла свое заявление в финансовую организацию, но ответа о принятии информации к сведению так и не дождалась. Вместо этого она получала сообщения о необходимости погашения задолженности.

Судебные приставы признали один из ведущих банков России виновным в нарушении требований законодательства о защите прав и законных интересов физлиц при возврате просроченной задолженности. Нарушителя оштрафовали на 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

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