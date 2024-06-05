Банк «Тинькофф» сменил название на «Т-Банк»

Банк «Тинькофф» 5 июня официально объявил о смене названия на «Т-Банк».

«Тинькофф теперь Т-Банк. Да, это официально. Почему Т-Банк: упрощение имени — логичный шаг и для сотрудников, и для клиентов. Мы давно ввели «Т» в обиход внутри компании, многие сервисы для команды уже давно называем в этой логике. Также это органичный способ объединить все наши продукты и сервисы одной буквой, без лишних слов», — сообщили в пресс-службе банка.

Обновлять названия продуктов, дизайны карт и внешний вид банкоматов будут постепенно, поэтому некоторое время старое название еще будет встречаться.

«У нас нет задачи все поменять за один день, главное — безопасность и устойчивость наших систем и надежный клиентский сервис», — отметили в банке.

Все продукты, сервисы и приложения продолжат работать в обычном режиме, специально перевыпускать карты не нужно.

Подробности можно узнать на сайте банка — статья будет регулярно обновляться.

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