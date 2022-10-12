Банк «Россия» увеличил долю в аэропорту Геленджика на 35%
Экономика
12.10.2022 13:46
Теперь доля Банка «Россия» в уставном капитале ООО «Аэропорт Геленджик» составляет 40%. Доля бизнесмена Таймураза Боллоева при этом снизилась с 44,5% до 10%, свидетельствуют данные СБИС.
Изменения произошли 6 октября 2022 года. Крупнейшим совладельцем геленджикского аэропорта остается банк ВТБ (49,5%). Ранее в списке совладельцев с долями по 0,5% у каждого также значились Евгений Баженов и Юлия Цыганова.
На данный момент Цыганова вышла из списка совладельцев, а доля Баженова не изменилась, пишет «Интерфакс».
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