Банк «Россия» увеличил долю в аэропорту Геленджика на 35%

Фото пресс-службы аэропорта Геленджика

Теперь доля Банка «Россия» в уставном капитале ООО «Аэропорт Геленджик» составляет 40%. Доля бизнесмена Таймураза Боллоева при этом снизилась с 44,5% до 10%, свидетельствуют данные СБИС.

Изменения произошли 6 октября 2022 года. Крупнейшим совладельцем геленджикского аэропорта остается банк ВТБ (49,5%). Ранее в списке совладельцев с долями по 0,5% у каждого также значились Евгений Баженов и Юлия Цыганова.

На данный момент Цыганова вышла из списка совладельцев, а доля Баженова не изменилась, пишет «Интерфакс».

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