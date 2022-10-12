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Банк «Россия» увеличил долю в аэропорту Геленджика на 35%

Экономика
12.10.2022 13:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/bank-rossiya-uvelichil-dolyu-v-aeroportu-gelendzhika-na-35
Банк «Россия» увеличил долю в аэропорту Геленджика на 35%
Фото пресс-службы аэропорта Геленджика

Теперь доля Банка «Россия» в уставном капитале ООО «Аэропорт Геленджик» составляет 40%. Доля бизнесмена Таймураза Боллоева при этом снизилась с 44,5% до 10%, свидетельствуют данные СБИС.

Изменения произошли 6 октября 2022 года. Крупнейшим совладельцем геленджикского аэропорта остается банк ВТБ (49,5%). Ранее в списке совладельцев с долями по 0,5% у каждого также значились Евгений Баженов и Юлия Цыганова.

На данный момент Цыганова вышла из списка совладельцев, а доля Баженова не изменилась, пишет «Интерфакс».

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