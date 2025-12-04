Банк России выпустит памятные монеты с героями мультсериала «Фиксики»

Новые монеты в серии «Российская (советская) мультипликация» выпустят 5 декабря.

Монеты с изображением героев из сериала «Фиксики» будут номиналом 3 рубля из серебра, а также по 25 рублей из стали с никелевым покрытием и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием, сообщили в пресс-службе ЦБ.

Детский сериал «Фиксики» появился в России в 2010 году. Его герои — маленькие человечки, которые живут внутри различных приборов и механизмов. Они простыми словами объясняют детям, как устроены технические приборы.

Читайте также: в России выпустили серебряную монету в честь первых фото поверхности Венеры в серии «Космос». Ее номинал составляет 3 рубля. На нее нанесли рельефные изображения автоматической межпланетной станции «Венера-9» и спускаемого аппарата на фоне цветного изображения Венеры.

Подпишись, здесь всегда интересно.