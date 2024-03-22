Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%

Центробанк второй раз подряд сохранил ключевую ставку без изменений. Об этом сообщили 22 марта.

Ключевая ставка Банка России осталась на уровне 16%.

«Совет директоров Банка России 22 марта 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых», — говорится в опубликованном заявлении ЦБ.

Также в документе Центробанк отмечает, что инфляционное давление постепенно ослабевает, но все еще остается высоким.

Регулятор отметил, что внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Также отмечается усиление жесткости рынка труда. «Пока преждевременно судить о дальнейшей скорости дезинфляционных тенденций», — сказано в заявлении.

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