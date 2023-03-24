Банк России продлил запрет на продажу акций некоторых стран неопытным инвесторам
Запрет на продажу акций недружественных стран неквалифицированным инвесторам будет действовать до 1 октября.
Ограничения будут действовать до вступления в силу указания ЦБ РФ, которое закрепит эти ограничения на постоянной основе.
«В список доступных только квалифицированным инвесторам входят: ценные бумаги недружественных эмитентов; ценные бумаги, хранение которых или выплата дохода по которым осуществляется через инфраструктуру недружественных государств; поставочные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются указанные ценные бумаги», — сообщили в ЦБ.
Неопытные инвесторы смогут покупать только ценные бумаги дружественных стран и иностранные бумаги организаций, которые работают преимущественно в России и ЕАЭС, сообщает пресс-служба Банка России.
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