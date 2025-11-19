Банк «Кубань Кредит» представил свои услуги на выставке «ЮГАГРО» в Краснодаре

На международной выставке «ЮГАГРО» в Краснодаре крупнейший среди региональных банк в России представил новые финансовые инструменты поддержки аграриев. Представители организации рассказали клиентам о кредитных программах, разработанных специально для сельскохозяйственных производителей.

Финансовая поддержка для аграриев: банк «Кубань Кредит» представил свои услуги на международной выставке «ЮГАГРО». Специалисты кредитной организации подготовили для участников и посетителей площадки актуальные предложения, отвечающие потребностям бизнеса. Почти две трети кредитов, выданных банком за 10 месяцев, приходятся на АПК. Чаще всего предприятия привлекают средства на закупку семян, удобрений и кормов, а также приобретение сельхозтехники и оборудования. Требуется финансовая поддержка и для инвестиционных целей — строительства, покупки земель и закладки садов.

«Основная доля кредитного портфеля — это предприятия агропромышленного комплекса. Кредитный портфель банка сейчас порядка 90 млрд рублей. Из них примерно 60% — это предприятия АПК», — отмечает председатель правления банка «Кубань кредит» Александр Калинич.

За 32 года банк приобрел репутацию надежного партнера сельхозтоваропроизводителей. Около 20 лет Василий Абакумов занимается растениеводством и по собственному опыту знает, насколько важна финансовая поддержка.

«Впечатления очень положительные, потому что представители банка заинтересованы. Мы пообщались, очень доволен встречей. Я думаю, в перспективе у нас будут еще дополнительные встречи и обсуждения», — рассказывает предприниматель из Ставропольского края Василий Абакумов.

«Кубань Кредит» предлагает аграриям комфортный и технологичный путь получения финансирования: предоставить необходимые документы для заявки можно онлайн. Помимо льготных кредитов с господдержкой, клиентам банка доступны индивидуальные условия, учитывающие специфику агробизнеса.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самая крупная в РФ международная выставка «ЮГАГРО» стартовала в Краснодаре. Более 600 производителей и поставщиков из 14 стран приняли участие в мероприятии.

