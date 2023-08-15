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Банду сутенеров, поставлявших девушек в сауны и гостиницы, осудили в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bandu-sutenerov-postavlyavshih-devushek-v-sauny-i-bani-osudili-v-krasnodare
Банду сутенеров, поставлявших девушек в сауны и гостиницы, осудили в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Краснодарском краевом суде вынесен окончательный приговор в отношении четырех мужчин, которых обвиняли в организации проституции в саунах и банях краевой столицы.

По данным суда, сутенеры организовывали доставку девушек в бани, сауны и гостиницы Краснодара для оказания платных сексуальных услуг. Для конспирации сутенеры называли девушек «бутылками шампанского». Новых девушек набирали через объявления о высокодоходной работе. Нелегальный бизнес работал в Краснодаре с августа 2016 по июль 2020 года.

Возбудили уголовные дела об организации занятий проституцией с применением насилия и вовлечении в занятие проституцией организованной группой. В суде подсудимые вину признали частично и заявили, что не применяли к девушкам насилие. Ленинский районный суд назначил обвиняемым различные сроки лишения свободы от 3 лет и 8 месяцев до 6 лет в колония общего и строгого режима.

Приговор был обжалован, однако судебная коллегия Краснодарского краевого суда оставила его без изменений, после чего он вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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