Банду наркодилеров будут судить за полкило «синтетики» в Новороссийске

В полиции Новороссийска завершили расследовать уголовное дело о отношении группы наркодилеров возрасте от 19 до 26 лет.

По данным следствия, с мая 2022 года по февраль этого года несколько жителей Славянского, Крымского и Красноармейского районов в составе организованной группы незаконно покупали и распространяли на территории Краснодарского края крупные партии синтетических наркотиков. Деньги участники банды делили между собой.

Злоумышленники оказались причастны к 14 фактам сбыта наркотиков. Из незаконного оборота изъяли около 250 г мефедрона, более 200 г N-метилэфедрона и около 27 г наркотиков растительного происхождения.

Возбудили уголовное дело. Двое обвиняемых ждут суда под домашним арестом, остальные — под стражей. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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